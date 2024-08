Matthew Perry: assistente pessoal foi quem injetou droga que matou o ator

Novas informações apontam que cinco pessoas estão envolvidas na morte do ator Matthew Perry, o eterno Chandler de Friends: dois médicos, um conhecido e um traficante de drogas, além de um assistente pessoal do astro.

Os cinco foram acusados por conexão com a morte de Perry. Eles teriam se aproveitado do vício em cetamina (droga que matou o ator) que se aprofundou no ano passado, disseram as autoridades. As informações são do jornal NBC News.

"Eles sabiam que o que estavam fazendo era errado. Eles sabiam que o que estavam fazendo era arriscar grande perigo para o Sr. Perry", disse o procurador dos Estados Unidos, Martin Estrada em uma entrevista coletiva. "Mas eles fizeram isso de qualquer maneira. No final, esses réus estavam mais interessados em lucrar com o Sr. Perry do que em cuidar de seu bem-estar", completou ele.

Matthew foi encontrado morto em outubro do ano passado. Ele estava de bruços na parte aquecida de uma piscina. O Instituto Médico Legal do Condado de Los Angeles concluiu que a morte foi causada por efeitos agudos da cetamina, um anestésico com propriedades psicodélicas.

Detalhes da investigação

Os eventos que contribuíram com a morte de Matthew iniciaram em setembro, quando um médico de Santa Monica, Salvador Plasencia, descobriu que o ator procurava cetamina. Plasencia entrou em contato com outro médico, Mark Chavez, de San Diego, que tinha uma clínica da droga.

Os dois discutiram sobre o valor que cobrariam de Perry pelo medicamento. "Eu me pergunto quanto esse idiota vai pagar", disse Plasencia em uma mensagem de texto para Chávez, de acordo com a acusação, divulgou a NBC.

Plasencia passou a fornecer a droga para Matthew e para seu assistente, Kenneth Iwamasa. O médico injetou a droga diversas vezes no ator e também ensinou o assistente a fazer o mesmo. De setembro até outubro, quando o astro de Friends morreu, os médicos lhe venderam cerca de 20 frascos ao preço de 55 mil dólares.

Prisão

Plasencia foi preso com o traficante de drogas, Jasveen Sangha, nesta quinta-feira (15/8). Além deles, Eric Fleming, um amigo de Matthew que também traficava drogas, foi preso. Iwamasa e Fleming podem ser condenados à pena de 15 a 25 anos de prisão, enquanto Sangha pode pegar prisão perpétua. Plasencia terá pena mínima de dez anos e máxima de 20, e Chavez fez um acordo, podendo ficar até 10 anos preso.

Matthew Perry era solteiro e não tinha filhos. Ele conquistou o estrelato após dar vida à Chandler na série Friends por dez temporadas. O ator lutava contra o vício em drogas há décadas. Antes de morrer, ele lançou uma biografia onde falou sobre os diversos tratamentos que fez ao longo dos anos.