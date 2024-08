Demi Lovato se une ao Grupo Firme para o lançamento de ‘Chula’

Os mexicanos do Grupo Firme lançam nesta sexta-feira (16) um novo single em colaboração com a popstar Demi Lovato. Trata-se de Chula, que traz as influências da música mexicana e características do grupo à força vocal da artista global, criando uma canção envolvente e cheia de emoção. A faixa já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music, via Virgin.

Chula, que também ganhou seu clipe oficial, marca mais um passo na trajetória de internacionalização do Grupo Firme.

“Demi Lovato é uma artista que admiramos desde que éramos crianças”, disse Eduin Caz, do Grupo Firme, em uma entrevista à Billboard em Miami (EUA), onde a conversa se voltou para o trabalho do grupo com a estrela pop, semanas antes de sua estreia.

A turnê do Grupo Firme continua fazendo grande sucesso nos Estados Unidos. No último dia 2 de agosto, Demi Lovato e Grupo Firme subiram juntos ao palco no Texas (EUA) para apresentar esta música ao vivo pela primeira vez.

O grupo teve origem na cidade de Tijuana, em 19 de março de 2013, porém suas raízes sinaloenses são inegáveis. O grupo é formado por: Eduin Caz (vocalista), Abraham Hernández (segunda voz), Joaquín Ruiz (baixo), Jhonny Caz (segunda voz), Victor Zavala (baixo), José Rubio (bateria), Dylan Camacho (acordeão) e Christian Tellez (tololoche).

Demi Lovato diz que talvez não faça mais turnês

Demi Lovato pode estar planejando encerrar sua carreira em turnês. Em recente entrevista ao The Hollywood Reporter, a cantora americana revelou que, após finalizar a turnê Holy Fvck — que incluiu passagens pelo Brasil em agosto e setembro de 2022 —, ela está refletindo sobre sua saúde física e o impacto das turnês em seu corpo.

Lovato, que já enfrentou sérios problemas de saúde, incluindo complicações na coluna e dificuldades de visão e audição após uma overdose em 2018, destacou a exaustão física que as turnês impõem. “Isso cobra um preço do seu corpo, não tenho mais 15 anos”, afirmou a artista, levantando dúvidas sobre a possibilidade de voltar a se apresentar em uma turnê mundial.

Apesar das incertezas sobre futuras turnês, Demi Lovato permanece dedicada à música e pode estar trabalhando em um novo projeto. Ela indicou que, em vez de grandes turnês, deve focar em apresentações únicas ou em programas de televisão.

Durante a mesma entrevista, a cantora também falou sobre a possibilidade de seus filhos seguirem carreira no entretenimento, caso ela venha a ter filhos no futuro. Lovato, que começou sua trajetória na TV como atriz mirim em Barney e Seus Amigos aos seis anos, enfatizou a importância de uma infância longe dos holofotes, algo que ela própria não teve.

“Eu diria: ‘Vamos estudar teoria musical e preparar você para o dia em que completar 18 anos, porque não vai rolar antes disso’”, declarou a cantora.

Demi Lovato fala sobre culpa por seu comportamento

Demi Lovato refletiu sobre sua adolescência e a carreira precoce em uma entrevista ao The Hollywood Reporter. A cantora revelou que sua experiência como estrela infantil foi traumática, algo que ela só compreendeu mais tarde. “Eu não percebi que o estrelato infantil poderia ser traumático – e não é para todos, mas para mim foi”, admitiu Demi.

Ela mencionou especificamente sua atitude negativa nos bastidores de séries como Sunny entre Estrelas e filmes como Camp Rock. “Eu entrava no departamento de figurinos de mau humor o tempo todo e me preocupo com como tratei as estrelas convidadas, outros atores e a equipe”, confessou.

Lovato também abordou as complicações familiares decorrentes de ser a principal fonte de renda da família desde muito jovem. “Ter uma criança como ganha-pão muda a dinâmica da família de forma inesperada”, explicou. Ela lembrou das dificuldades que sua mãe e padrasto enfrentaram ao tentar discipliná-la. “Eles tentavam me castigar, mas como eu era uma estrela infantil egoísta e me achava no topo do mundo”, refletiu a cantora.

Confira: