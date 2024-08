Com crise de ansiedade, Gil do Vigor não consegue entrar em voo - (crédito: Reprodução/ Instagram)

Gil do Vigor, de 33 anos, enfrentou um desafio inesperado nesta sexta-feira (16) ao ter uma crise de ansiedade que o impediu de embarcar em um voo de São Paulo para Recife. O economista e ex-participante do BBB compartilhou a experiência em suas redes sociais, explicando que precisou comprar uma nova passagem para conseguir viajar. Gil relatou que, apesar do susto, conseguiu superar o momento difícil e embarcar em um novo voo com destino à sua cidade natal.

Em um post, Gil explicou como a crise de ansiedade o afetou e a decisão de tentar novamente. "Comprei outra passagem para agora e estou indo com fé em Deus", escreveu, aliviado por finalmente estar a caminho de Recife. Ele também comentou que perdeu a passagem do voo anterior, mas que, com o vigor recuperado, estava pronto para voar tranquilamente.

O ex-BBB, que planeja passar o final de semana em Recife, mencionou o recente acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo, como um dos fatores que contribuíram para seu nervosismo. Em um desabafo, Gil admitiu que, apesar de ser um viajante frequente, o medo de voar é algo que o acompanha constantemente. "Tenho muito medo, não vou mentir para vocês", disse ele, ressaltando como notícias de incidentes aéreos podem aumentar sua ansiedade.

Apesar das dificuldades, Gil demonstrou resiliência e determinação ao enfrentar seu medo e seguir com seus planos. Sua sinceridade ao compartilhar essa experiência nas redes sociais gerou empatia e apoio dos seguidores, que reconheceram a coragem de lidar publicamente com um tema tão pessoal e desafiador.

Reprodução/ Instagram

Observatório dos Famosos.