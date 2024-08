"Menina do bambu", que contou piada a Silvio Santos, lamenta morte do apresentador

A "menina do bambu", que surpreendeu Silvio Santos com uma piada travessa em 1985, lamentou a morte do apresentador neste sábado (17/8) nas redes sociais.

"Ele indiretamente participou das nossas vidas. Fez parte de muitos fins de semana entrando em nossa casa através de seus programas", escreveu Daiza Carla Hurtado Leite.

Piada

A catarinense ainda era criança quando contou a Silvio uma piada no programa Silvio Santos.

"Qual a diferença entre o poste, o bambu e a mulher?", disse ela ao ser abordada pelo apresentador.

Ela logo respondeu: "O poste dá a luz em cima, e a mulher dá a luz embaixo".

Silvio Santos então perguntou: "E o bambu?", ao que a menina respondeu "enfia no teu c*".

A piada viralizou nas redes sociais anos mais tarde. No ano passado, Daiza foi chamada pelo SBT para participar do especial de 60 anos do Programa Silvio Santos.