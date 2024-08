Silvio Santos: saiba quem são e o que fazem as seis filhas do apresentador

Silvio Santos, que morreu neste sábado (17/8), aos 93 anos, teve seis filhas e, em diferentes esferas e momentos, elas nunca deixaram de orbitar as atividades profissionais do pai. Um dos mais icônicos apresentadores da televisão brasileira estreou na telinha em 1963, meses após o nascimento da primeira filha, Cintia, de seu casamento com Maria Aparecida Vieira, a Cidinha.

De início, ele se referia à prole exclusivamente feminina por algarismos. Quando eram crianças e na adolescência, se referia às meninas como "Número 1", "Número 2", "Número 3", "Número 4", "Número 5" e "Número 6".

A escala corresponde a Cíntia Vieira Abravanel (São Paulo, 21 de dezembro de 1962), Silvia Abravanel (São Paulo, 18 de abril de 1971), Daniela Beyruti (São Paulo, 11 de julho de 1976), Patricia Abravanel Faria (São Paulo, 4 de outubro de 1977), Rebeca Abravanel Rodrigues da Silva (São Paulo, 23 de dezembro de 1980) e Renata Abravanel (São Paulo, 29 de março de 1985).

Confira o perfil das seis filhas do apresentador:

Silvio Santos e as filhas em reunião na casa do apresentador Instagram/Reprodução

Cíntia Abravanel

Cíntia é artista plástica e esteve à frente da administração e programação cultural do Teatro Imprensa, pertencente ao pai, em São Paulo, onde trabalhou durante 23 anos, tornando-se ainda diretora-presidente do Centro Cultural Silvio Santos.

O espaço teve as atividades encerradas em 2011. Cíntia é enteada da empresária e roteirista Íris Abravanel, com quem Silvio se casou em 1978, e é a mãe do ator e cantor Tiago Abravanel, fruto de seu casamento de sete anos com o empresário Paulo César Gomes, com quem também teve as filhas Lígia e Vivian.

A "Número 1" nunca quis trabalhar no SBT, porém se tornou uma das herdeiras mais conhecidas de Silvio Santos. Nos últimos anos, passou a conceder entrevistas falando de seu trabalho como artista plástica e a respeito da família famosa.

Num podcast, comentou sobre a infância com pouco contato paterno. Depois da morte de sua mãe, quando ela estava com 14 anos, Cíntia ficou sob os cuidados da avó materna, Gina, e de um tio, Mário. Sua irmã, Silvia, adotada pelo apresentador e por Cidinha, dividiu-se entre os dois ramos da família.

Silvia Abravanel

Silvia foi deixada na maternidade por sua mãe biológica, que não tinha condições financeiras de criá-la. Ela foi encaminhada para um orfanato, onde ficou até ser adotada, quando tinha três dias de vida, por Silvio e Cidinha, que queria ter mais um filho e não estava conseguindo engravidar.

Silvia frequentou a Escola Graduada de São Paulo e cursou medicina veterinária na Unoeste - Universidade do Oeste Paulista, em Presidente Prudente. Como apresentadora, ela deu seus primeiros passos fora do SBT, comandando o programa "Sobretudo", na extinta AllTV, em 2003.

Na emissora do pai, estreou em 2004, quando apresentou o "Casos da vida real" e o "Programa cor-de-rosa". Em 2007, estreou como diretora dos infantis "Bom dia & companhia" e "Sábado animado", sendo responsável por revelar nomes como Yudi Tamashiro, Priscilla e Maisa.

Com o fim do "Bom dia & companhia", em 1º de abril de 2022, ela se manteve exclusivamente no comando do programa "Sábado animado". Silvia acaba de estrear na Record TV, em uma nova atração, "Acerte ou caia!", comandada pelo humorista Tom Cavalcante, que vai animar as tardes de domingo.

Daniela Beyruti

Daniela viveu nos Estados Unidos, onde se formou em Comunicação Social e fez uma pós-graduação na Universidade Liberty, em Virgínia. De volta ao Brasil, entre 2008 e 2010, foi diretora executiva do SBT.

Dois anos depois, assumiu o cargo de diretora artística, sendo responsável pela contratação de nomes como Roberto Justus e Roberto Cabrini, pelo retorno de Eliana ao SBT e pela compra dos formatos de "10 years younger" (Dez anos mais jovem), "What not to wear" (Esquadrão da moda), "Britain's got talent" (Qual é o seu talento?) e "Amne$ia" (Você Se Lembra?), além da compra das séries norte-americanas "Supernatural" e "Arrow" e da produção do remake brasileiro de "Carrossel", em 2012.

Em junho de 2014, durante a sua gestão como diretora artística, o SBT retomou a vice-liderança de audiência nacional. Desde que Silvio Santos decidiu se afastar dos palcos e das funções executivas no SBT, em 2023, Daniela assumiu a vice-presidência da emissora, tornando-se a nova manda-chuva da empresa e promovendo diversas mudanças na programação. Novos programas, como o matinal "Chega mais" e o jornalístico "Tá na hora", estrearam sob seu comando, e figuras como Virginia Fonseca, Lucas Guedes, Tirulipa e Lucas Guimarães foram contratados.

Patrícia Abravanel

A substituta do pai na apresentação do "Programa Silvio Santos" virou notícia em todo o país, ao ser alvo de um sequestro, em 2001, quando passou uma semana em cativeiro. Formou-se e fez pós-graduação em Administração, nos Estados Unidos, e começou a estagiar no SBT em 2003.

Como apresentadora, estreou à frente do "Festival SBT 30 anos", em 2011, mesmo ano em que passou a comandar no "Baú da felicidade". No ano seguinte, assumiu o "Cante se puder". Também já apresentou o "Máquina da fama" e o "Topa ou não topa", além do matinal "Vem pra Cá".





Trabalhando em casa, Silvio mantinha o controle dos negócios com funcionários de confiança tocando o barco. Após uma série de reprises, o Programa Silvio Santos (principal atração do SBT), voltou a ser gravado, com Patricia Abravanel no comando. @patriciaabravanel

Patrícia foi casada por seis anos com o empresário Phillipe Carrasco e, desde 2013, está casada com o político Fábio Faria. Juntos, eles são pais de Pedro (2014), Jane (2018) e Senor (2019). Desde a infância, ela é considerada a mais desinibida das filhas de Silvio.

Antes de dar os primeiros passos na carreira artística, chegou a estagiar no Banco PanAmericano, em 2005, e trabalhou nas áreas administrativas de empresas do Grupo Silvio Santos, como Jequiti Cosméticos e Hotel Jequitimar. Ela também integrou o elenco do polêmico quadro "Jogo dos pontinhos", com Alexandre Porpetone (Cabrito Teves), Helen Ganzarolli, Lívia Andrade, Flor e Carlinhos Aguiar.

Rebeca Abravanel

Rebeca teve o nome escolhido em homenagem à mãe de Silvio, a imigrante turca Rebecca Caro Abravanel. Formada em Cinema pela Fundação Armando Álvares Penteado (Faap), em São Paulo, ela só estreou à frente das câmeras em 2015, em uma edição do "Roda a roda Jequiti", ao lado do pai, comandando uma parte da atração. Antes, trabalhava como diretora executiva da Jequiti, marca de cosméticos que faz parte do Grupo Silvio Santos. Em 2016, apresentou o programa de sorteios "Caldeirão da sorte".

No início de 2017, Rebeca assumiu o comando do programa "Bom dia & companhia", substituindo sua irmã, Silvia, que estava de férias. Foi a primeira vez que ela comandou uma atração sozinha, o que lhe abriu caminho para se tornar a titular do "Roda a roda Jequiti".

Após uniões com o banqueiro Leonardo Ferreira, entre 2004 e 2011, e com o político Guilherme Mussi, entre 2015 e 2016, ela se casou com o jogador de futebol Alexandre Pato, em 2019, após seis meses de namoro. Ela chegou a passar uma temporada com ele nos Estados Unidos, quando o atleta atuou pelo Orlando City.

Renata Abravanel

Caçula de Silvio e Iris, Renata tem um perfil discreto e se mostra tímida diante das câmeras. Na infância, conheceu ídolos de sua geração, acompanhando o pai em visitas às gravações de "Chiquititas", na Argentina, e em encontro com a apresentadora Xuxa. Ela estudou administração de empresas na Liberty University, concluindo o curso em 2007. Durante o período de estudos, Renata trabalhou como caixa da livraria Barnes & Noble.

A partir de 2008, passou a trabalhar como trainee no SBT, antes de assumir a gestão e transformar o setor de novas mídias em uma importante fonte de receitas da empresa. Em busca de aprimoramento nas áreas de liderança, empreendedorismo e comunicação, ela fez o curso de Owner President Management (OPM), na Harvard Business School, nos EUA, onde se formou em 2022.

Atualmente, é presidente do conselho do Grupo Silvio Santos. Apontada como sucessora de Silvio Santos nos negócios, ela é casada com Caio Curado e mãe de Nina e André, nascidos em 2017 e 2019, respectivamente.