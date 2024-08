Celso Portiolli mostra vaga de Silvio Santos no SBT com flores

Celso Portiolli mostra vaga de Silvio Santos com flores em vídeo de chegada ao SBT - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/ Instagram Celso Portiolli

Neste domingo (18), Celso Portiolli prestou uma tocante homenagem a Silvio Santos, utilizando suas redes sociais para compartilhar um momento especial no SBT. Portiolli mostrou a vaga de estacionamento reservada ao apresentador no estúdio, decorada com flores em sinal de respeito e carinho.

A postagem foi acompanhada pela melancólica música tema de "A Praça é Nossa" e pelo icônico tema do "Programa do Silvio Santos", evidenciando a tristeza pela perda. Após o sepultamento, que ocorreu na manhã do mesmo dia, Portiolli retornou aos estúdios do SBT em Osasco, na grande São Paulo.

Leia também: Marquinhos de Oswaldo Cruz assina contrato com a gravadora Deck

O apresentador do "Domingo Legal" expressou sua dor através da postagem, que capturou a essência da perda que a emissora e seus colaboradores estão sentindo. A cena do estacionamento vazio e a música de fundo refletiram a ausência de um ícone que moldou a história da televisão brasileira.

Nos comentários, Tatá Werneck deixou um emocionado recado sobre a vida de Silvio Santos. Ela destacou a importância e a realização do apresentador, que, aos 93 anos, conquistou muito mais do que a maioria das pessoas e foi amado profundamente por todos. "Ele teve uma vida muito abençoada", escreveu Tatá, ressaltando a magnitude da vida e do legado de Silvio, apesar da tristeza de sua partida.

A postagem de Portiolli também recebeu o apoio de figuras do meio televisivo e artístico. Boninho, diretor da TV Globo, e Yudi Tamashiro, que ganhou notoriedade no SBT sob a tutela de Silvio, deixaram emojis de apoio e lamento. Esses gestos de solidariedade mostram a ampla influência e o impacto que Silvio Santos teve sobre colegas e admiradores, sendo lembrado com carinho e respeito por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo.

Celso Portiolli postou vídeo chegando no SBT hoje pic.twitter.com/3lraSlK9x7 — Leandro R (@Leandru_) August 18, 2024