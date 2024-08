Marcelo Jeneci traz 'Show dos sonhos' para Brasília

A noite de quarta-feira vai ter o calor do forró no Teatro dos Bancários. Marcelo Jeneci apresenta um show especial, intitulado Pra sonhar, em que mostra um ponto de vista próprio do gênero para o público da capital. A entrada é gratuita, basta retirar o ingresso na plataforma Sympla.

Filho de Manoel Jeneci, um dos nomes responsáveis por eletrificar as sanfonas de grandes nomes da música brasileira, Marcelo cresceu cercado por instrumentos de grandes nomes do forró. Para esse show apenas abraçou as próprias raízes. "Aos poucos a sanfona foi virando meu provento também e uma hora eu teria que honrá-la. Chegou a hora de eu fazer esse mergulho em torno dessa música tão poderosa para o mundo, que sai do nordeste do Brasil, o forró popular brasileiro", conta ao Correio.

O artista decidiu unir ao som característico da sanfona o violão flamenco, originário da música espanhola, e criou o que chama de: "forró latino", um recorte único. "É como fazer feijão, cada um tempera do próprio jeito. O forró que penso é o que eu estou fazendo", reflete Marcelo, que se aventura pela primeira vez no gênero após anos consolidado na MPB.

Para o evento de Brasília, o cantor espera a troca de sempre, mas pelo caminho que criou para o espectador desfrutar. "O show tem uma narrativa que fala sobre os fluxos da vida. Ele vai levando, por meio da soma de ser afetado e afetar ao mesmo tempo, a plateia junto. Vamos para um lugar comovente ao longo do show. Uma intensidade comovente", explica.

A relação com a cidade é especial, única e duradoura, segundo o músico. "Brasília é quente de calor humano e do Cerrado. Tocar em Brasília é sempre uma noite quente e memorável, dessas que parece que duram 24 horas (risos)", brinca. Por este motivo, ele acha que há algo de distinto no show de hoje. "O tempo vai dar uma esticada na minha e na vida de quem estiver junto comigo", acrescenta.

Marcelo Jeneci

Pra sonhar

Hoje, no Teatro dos Bancários (314/315 sul), às 20h. Entrada franca mediante a retirada de ingressos na plataforma Sympla. Classificação indicativa livre