Cinebiografia inédita do Natiruts estreia essa semana; veja onde assistir

Próxima quinta-feira (22/8), estreia o longa-metragem Natiruts: o filme, documentário dirigido por Eduardo Chauvet e com produção executiva e fotografia de Rafael Morbeck. Uma cinebiografia documental de 70 minutos de duração, Natiruts: o filme se debruça sobre arquivos resgatados do acervo da banda de reggae mais famosa do Brasil. Entre composições, fotografias e vídeos nunca antes divulgados publicamente, a produção do documentário entrevistou os seis primeiros integrantes do Natiruts. Na época em que surgiram, a banda foi batizada por eles de Nativus.

Natiruts: o filme será exibido nas salas de cinema do Casapark (SGCV Sul) durante a semana de lançamento, mediante parceria entre a produção do documentário com a rede de cinemas Cinesystem. A sessão de estreia poderá ser conferida também nas cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC), Paulista (PE) e Belém (PA).

Cartaz de 'Natiruts: o filme' (foto: Divulgação)

Em entrevista concedida com exclusividade ao Correio, Morbeck demonstrou contentamento com o resultado das gravações. Segundo ele, o aspecto analógico e as texturas foram mantidas para dar segmento ao tom “visceral” da produção. “De certa forma é um registro histórico, de todo esse acervo original que foi inserido ali. É um registro muito importante”, qualifica Morbeck.

As gravações que ganham as telas de cinema na próxima quinta iniciaram antes da pandemia de covid-19, mas precisaram ser pausadas durante a quarentena. Depois de retomadas, alguns acontecimentos marcaram a rotina de gravações. Morbeck relata que a decisão de Alexandre Carlo e Luís Mauricio — únicos remanescentes da formação original da banda — de se despedir dos palcos com a turnê Leve com você, por exemplo, pegou a produção do documentário de surpresa. “Todas as entrevistas do filme foram gravadas antes da banda ter ideia que ia terminar”, comenta o produtor executivo.

Confira trailer da cinebiografia documental Natiruts: o filme:

A cinebiografia, produzida de maneira independente, contou com filmagens feitas em shows e depoimentos exclusivos dos seis integrantes da primeira formação da banda: Alexandre Carlo, Bruno Dourado, Izabella Rocha, Juninho, Kiko Peres e Luís Mauricio. Durante a última passagem da banda em Brasília, em 8 de junho, a produção do documentário esteve presente para captar imagens in loco do último show do Natiruts na cidade em que começou.

Um filme feito para ser apreciado pelos fãs da banda, de acordo com Morbeck, Natiruts: o filme é bastante linear. O longa acompanha os principais acontecimentos que marcaram a trajetória do grupo brasiliense. Entre arquivos pessoais e canções conhecidas pelo grande público, o documentário homenageia os fãs que sempre acompanharam a banda e criaram memórias inesquecíveis com músicas como Quero ser feliz também, Sorri, sou rei, Andei só e Você me encantou demais.

*Estagiário sob a supervisão de Pedro Ibarra