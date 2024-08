JK Iate Jazz Festival convida Danilo Caymmi para show nesta quinta

Depois do Iate in Concert, o Iate Clube de Brasília retorna com o JK Iate Jazz Festival, tendo Pablo Fagundes e Oswaldo Amorim como curadores. Dessa vez, o festival convida Danilo Caymmi — filho de Dorival Caymmi —, que traz sucessos marcantes da MPB. Os shows têm ocorrem na quinta-feira (22/8).

Em uma proposta mais reservada, os ingressos são limitados. Com apenas 225 lugares, variam de R$100, para sócios, a R$130 para não sócios. A Antiga Sede do Iate Clube abre às 19h e o show tem previsão de início às 21h.

Acompanhado do violonista Flávio Mendes, Caymmi presta tributo a seu pai, Dorival, e a Tom Jobim. O cantor revela versatilidade e talento, se apresentando como flautista em uma performance intimista para o seleto público que adquirir o ingresso. Os produtores também marcam o show com suas respectivas participações especiais.





Serviço

JK Iate Jazz Festival

Em 22 de agosto, a partir das 21h, na Antiga Sede do Iate Clube

Ingressos a partir de R$100, no site https://www.bilheteriadigital.com/jk-iate-jazz-festival-22-de-agosto