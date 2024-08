5 filmes imperdíveis que estreiam no cinema em setembro

Em setembro, o cinema oferece estreias com histórias emocionantes, ação intensa e tramas envolventes (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock) - (crédito: Edicase)

Setembro chega trazendo uma onda de estreias cinematográficas imperdíveis, com filmes que prometem emocionar, divertir e prender a atenção do público. Entre histórias de redenção, aventuras épicas e momentos de alta tensão, os lançamentos deste mês oferecem uma variedade de gêneros e narrativas que vão agradar a todos.

A seguir, confira 5 filmes que não podem faltar na sua lista!

1. Silvio (12/09)

Em “Silvio”, a vida do apresentador Silvio Santos é retratada por meio do dramático sequestro de 2001 (Imagem: Reprodução digital | Imagem Filmes)

“Silvio”, dirigido por Marcelo Antunez e estrelado por Rodrigo Faro, retrata momentos marcantes da vida do icônico Silvio Santos. O filme foca no dramático sequestro de 2001, quando o apresentador, após ter sua filha mantida em cativeiro por sete dias, foi feito refém em sua casa. O longa revisita esse episódio que teve grande repercussão midiática na época, oferecendo um olhar intenso sobre o impacto desse evento na vida do comunicador.

2. Lobos (19/09)

Em “Lobos”, dois solucionadores profissionais se unem em uma noite caótica para encobrir um crime que foge do controle (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures)

George Clooney e Brad Pitt estrelam como dois solucionadores profissionais que, após se encontrarem em uma missão para encobrir um crime de alto perfil, são forçados a trabalhar juntos. O que começa como uma rivalidade se transforma em uma noite repleta de ação e comédia, em que a dupla precisa usar toda sua astúcia para controlar uma situação que rapidamente foge do controle.

3. Robô Selvagem (20/09)

Em “Robô Selvagem”, um robô naufragado em uma ilha deserta aprende a sobreviver e se conecta com os animais locais (Imagem: Reprodução digital | Universal Studios)

Em “Robô Selvagem”, a unidade ROZZUM 7134, conhecida como “Roz”, acaba naufragando em uma ilha deserta. Sozinha em um ambiente desconhecido, ela precisa se adaptar ao novo habitat e gradualmente forma laços com os animais locais, incluindo a adoção de um filhote de ganso.

4. Transformers: O Início (25/09)

Conhecemos a origem da rivalidade entre Optimus Prime e Megatron que mudou o destino de Cybertron em “Transformers: O Início” (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures)

“Transformers: O Início” leva os Autobots a uma nova e épica aventura, revelando as origens de dois dos maiores rivais da franquia, Optimus Prime e Megatron. O filme explora como esses antigos amigos, quase irmãos, se tornaram inimigos e como suas escolhas mudaram o destino de Cybertron para sempre.

5. Pacto de Redenção (26/09)

Em “Pacto de Redenção”, um assassino de aluguel com demência tenta salvar seu filho e redimir seu passado (Imagem: Reprodução digital | Diamond Films)

John Knox (Michael Keaton), um assassino de aluguel com demência acelerada, tenta se redimir ajudando seu filho Milles (James Marsden) a encobrir um crime. Com a ajuda de Xavier (Al Pacino), eles correm contra o tempo e a polícia enquanto John luta para salvar seu filho antes de perder sua mente.