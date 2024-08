Justin Bieber anuncia nascimento do primeiro filho com Hailey

Nasceu o primeiro filho do cantor Justin Bieber com a modelo Hailey Bieber. O cantor compartilhou a notícia nas redes sociais, nesta sexta-feira (23/8). No Instagram, ele publicou uma foto do pé do bebê recém-nascido.

Justin também anunciou o nome do filho: Jack Blues Bieber. "Welcome home, Jack Blues Bieber ("Bem-vindo ao lar, Jack Blues Bieber"). A publicação não dá mais detalhes sobre o nascimento.

Nas redes sociais, os fãs já especulavam que a criança teria nascido. O casal anunciou a gravidez em maio, quando Hailey já estava com a gestação avançada.

Jack é o primeiro filho do casal, que está junto desde 2018. No entanto, os dois compartilham uma longa história: a modelo era fã do cantor e o conheceu em 2009, quando Justin tinha apenas 15 anos.

Em 2011, os dois se reencontraram, na estreia do documentário Never say never. Em 2014, após o término do canadense com Selena Gomez, o casal começou a ser visto juntos, aumentando os rumores de romance.

Hailey e Justin passaram por idas e vindas até assumirem o relacionamento em 2018. No mesmo ano, os dois anunciaram o casamento.