Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto, relembra grave doença: ‘Ressignificou’

Bruno Cardoso, vocalista do grupo de pagode Sorriso Maroto, contou na madrugada deste sábado (24), no Conversa com Bial, o horror que passou com um quadro de pneumonia emendado com uma disfunção no coração, em pleno auge da carreira.

"Eu sentia que alguma coisa não estava muito certa e eu estava precisando me curar a tempo de pegar o final de semana. Cheguei numa quarta-feira e o meu show já seria na sexta. Então, na urgência de tentar descobrir e sanar esse problema. Descobri que estava com pneumonia, curei a pneumonia, reinfectou, fiquei mais 15 dias. Então, só de pneumonia eu peguei 30 dias no hospital, só para curar a pneumonia, isso no meio da Copa do Mundo. E aí curei a pneumonia e, no meio desse processo de exames, eu descobri uma disfunção no coração", começou.

O cantor, durante o período de recuperação, acabou sendo substituído por Thiago Martins, o Júpiter de Família é Tudo.

‘Ressignificou muita coisa’

"Deu um revés na minha vida, em tudo a nossa volta. E foi assim, pra mim, talvez o maior acontecimento. Eu procuro sempre tirar as coisas positivas dos problemas, e o mais interessante que aconteceu é que ressignificou muita coisa para mim, para a banda, para todos em torno[…]. A gente recebeu uma carga de boas energias, de pessoas, de bem, querendo bem, sabe?", concluiu.

