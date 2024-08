Preta Gil, cantora, na madrugada deste sábado (24), explicou o seu primeiro dia de quimioterapia após a retomada do tratamento do câncer no intestino. A filha de Gilberto Gil confessou que segue cautelosa no hospital.

‘Esperando o momento certo’

"Primeiro dia de quimioterapia, tenho muita coisa pra dividir com vocês, mas estou esperando o momento certo que estarei mais fortalecida, já agradeço todas as mensagens de carinho, força e manifestações religiosas de todas as fés em prol da minha recuperação, muito obrigada", explicou.

Nos comentários numa rede social, os seguidores mandaram boas vibrações para a cantora. "Força e fé, Pretinha. Vai dar tudo certo. Você vence mais essa!", comentou a autora Gloria Perez. "Você é muito forte. Pensando em você e enviando forças", "Força, Preta!", dispararam.

Na última quinta-feira (22), Preta Gil compartilhou um comunicado da assessoria sobre a retomada do seu tratamento do câncer. Ela se encontra internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Força e fé, Pretinha. Vai dar tudo certo. Você vence mais essa! August 24, 2024

O post Preta Gil dá detalhes do primeiro dia de quimioterapia: ‘Esperando o momento certo’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.