De volta ao RJ, Anitta posta foto no colo da mãe: ‘Vontade de largar tudo’ - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após uma temporada prolongada na Europa, Anitta retornou ao Brasil e revelou sua saudade de casa. Em uma postagem nos Stories do Instagram, a cantora compartilhou uma imagem tocante de si mesma, sentada no colo de sua mãe, Miriam Macedo. Na foto, Anitta aparece confortável em um casaco moletom branco, com a maquiagem ainda fresca após uma coletiva de imprensa.

A coletiva foi para anunciar o lançamento de sua colaboração com a Kenner, onde Anitta assumiu a direção criativa de uma nova linha de sandálias. Apesar da agenda agitada e do lançamento de novos projetos, a artista demonstrou seu desejo de estar de volta ao Rio de Janeiro, cidade que ela sente falta de morar.

Em um post anterior no X, Anitta expressou sua vontade de reverter seu estilo de vida e retornar ao Rio. "Sempre que eu venho pro Rio dá vontade de largar tudo e voltar a morar aqui", escreveu a cantora, refletindo sobre seu amor pela cidade.

O retorno de Anitta ao Brasil e suas declarações nas redes sociais ressaltam seu carinho pelo Rio e o desejo de reconectar-se com suas raízes, mesmo enquanto continua a expandir sua carreira e projetos internacionais.

Reprodução/ Instagram