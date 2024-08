Para Lucy Alves, participar de Renascer significa a união de duas paixões

Na reta final, o remake de Renascer, que chega ao fim daqui a duas semanas, ganhou reforços robustos no elenco. Após a entrada de Malu Mader — em seu retorno triunfal às novelas após seis anos —, foi a vez de Lucy Alves ser adicionada ao enredo para interpretar a misteriosa Lilith — personagem inédita, criada pelo autor, Bruno Luperi, responsável pela adaptação da obra original do avô, Benedito Ruy Barbosa.

Na trama, a sanfoneira, que adota o nome artístico de Jacutinga, surge diante de Norberto (Matheus Nachtergaele) e Rachid (Almir Sater), que estão em busca de pistas sobre o paradeiro da dona do mítico bordel, vivida por Juliana Paes. Já em Ilhéus, Lilith agita a vida de José Bento (Marcelo Mello Jr.) e Zinha (Samantha Jones) e revela ser filha da saudosa cafetina.

Lucy Alves, atriz e cantora (foto: Divulgação)

Um presente. Assim, Lucy define o convite para participar de Renascer. E por dois motivos. Antes de qualquer coisa, por poder unir suas duas paixões: a atuação e a música — já que a paraibana de 38 anos é cantora e toca sanfona na vida real, com indicação ao Grammy Latino no currículo e tudo. Essa é a primeira vez que a atriz interpreta, em novelas, alguém ligado à música. "Essa fusão entre realidade e ficção me fascina", observou a artista, que viveu uma cantora na série Só se for por amor, da Netflix.

O segundo motivo de alegria foi reencontrar o texto de Benedito Ruy Barbosa e Bruno Luperi, com quem Lucy trabalhou na sua primeira novela. Ela viveu Luzia em Velho Chico, de 2015 — trabalho que lhe rendeu pelo menos meia dúzia de prêmios.

"Estou amando voltar a atuar e amando estar em uma novela do Benedito. Encontrei colegas no elenco e acho que as novelas dele combinam comigo. Gosto bastante. Tudo ali é bom: trama, elenco, produção… gostoso demais", comemorou a artista, que esteve no ar até maio do ano passado, vivendo Brisa, a mocinha de Travessia, de Glória Perez, também às 21h.

Sempre no pódio

Entre um trabalho e outro, Lucy foi participante da última edição da Dança dos famosos, no Domingão com o Huck. "Uma das melhores experiências que já vivi", afirmou. "Dançar é bonzão. Conhecer o corpo mais e mais é bom… Passar por esse reality me amadureceu ainda mais, pessoal e artisticamente. Carrego no coração essa experiência com muito carinho", acrescentou a atriz, que também emprestou o seu corpo para dividir com Regina Casé a composição da icônica Dona Lurdes, de Amor de mãe (2020).

A Dança dos famosos não foi a primeira imersão de Lucy no universo dos realities. A filha ilustre de João Pessoa foi revelada na segunda edição do The Voice Brasil, em 2013, defendendo o time Carlinhos Brown na grande final e consagrando-se vice-campeã. Em 2022, fantasiada de leoa, a artista ficou em terceiro lugar no The Masked Singer.

E, nessa última competição dominical da Globo, encerrada em julho, a paraibana logrou êxito, mais uma vez. Mostrando que não entra em competição para ficar fora do pódio, levou a medalha de bronze.

Dá-lhe, Lucy!