Chay Suede revela acordo com a esposa para nascimento do terceiro filho

Chay Suede abriu o coração sobre as expectativas pela chegada do terceiro filho, fruto de seu casamento com a modelo Laura Neiva. Durante entrevista ao programa Fantástico, exibido neste último domingo (25), o ator confessou que fez um acordo com a amada.

Segundo ele, os dois só descobrirão o sexo do caçula no momento do parto. "Laurinha veio com essa ideia, mas eu sou ansioso e curioso demais", disse ele, que já é pai de Maria, de 4 anos, e José, de 2.

"Ela falou assim: ‘a gente já tem um menino, uma menina.. agora vamos saber só na hora do parto’. Será que eu aguento? Não tenho a menor ideia", explicou Chay Suede, em entrevista à Eliana, no quadro ‘Aqui em Casa’. Além disto, o artista adiantou que o nascimento do herdeiro está previsto apenas para a primeira quinzena de novembro.

Em tempo, Chay Suede poderá ser visto a partir do próximo mês de setembro, na pele de Mavi, o vilão de Mania de Você, nova novela das nove da Globo, escrita por João Emanuel Carneiro, e que substituirá o remake de Renascer.

