Chay Suede aparece com cabelo comprido para vilão em Mania de Você

Chay Suede, ator, na noite desta segunda-feira (12/8), chocou os fãs nos stories ao aparecer com o cabelo comprido, em uma nova fase das gravações de Mania de você, próxima novela das nove.



"Mavi tá chaybelinho", brincou o ator na legenda de um dos registros. Na trama, o seu personagem será um vilão, filho de Mércia (Adriana Esteves) e guarda bastante mágoa, afinal foi rejeitado pela mãe.

"Ele é extremamente traumatizado e isso faz com que o perverso fique no lugar comum para ele. Ele é muito acostumado a lidar com a perversidade. Lida com as situações até de sofrimento próprio de uma forma um pouco ausente, um pouco afastada. É como se ele fosse um espectador dele mesmo, às vezes, para conseguir sobreviver e dar o próximo passo", explicou.

Mas nem tudo são flores. Na web, Chay Suede tem sido massacrado por ter emendado Travessia, trama de Gloria Perez, com a atual de João Emanuel Carneiro. O mesmo problema sofre o ator Nicolas Prattes. "Toda novela que tem o Chay Suede fica com energia de Travessia, que vai ser flop", desabafou um internauta.