Pré-venda de ingressos de Coringa: Delírio a dois começa em setembro

Estrelado por Joaquin Phoenix e Lady Gaga, a sequência de Coringa vai estar disponível para pré-venda a partir do dia 4 de setembro - (crédito: Copyright Warner Bros.)

A espera acabou! Atendendo aos pedidos dos fãs, a Warner Bros. Pictures divulgou, nesta segunda-feira (26/8), que a pré-venda de Coringa: Delírio a dois vai estar disponível ao público a partir do dia 4 de setembro, quase um mês antes da estreia, em 3 de outubro.

Roteirizado, dirigido e produzido pelo cineasta Todd Phillips, o filme é a tão aguardada continuação do vencedor do Oscar de 2019, Coringa. Joaquin Phoenix retorna ao papel de Arthur Fleck que, dessa vez, aguarda o julgamento pelos crimes cometidos como Coringa, ainda lutando contra a dupla identidade.

O ator, que recebeu o Oscar de Melhor Ator pelo papel no primeiro longa, estrela a sequência ao lado de Lady Gaga, como Arlequina, que vai mostrar a Arthur a beleza da música e do amor verdadeiro. A cantora e atriz também contribuiu como consultora musical do segundo filme. Coringa: Delírio a dois chega aos cinemas de todo o país em 3 de outubro, também em versões acessíveis.