Quarteto Transversal homenageia Hermeto Pascoal em álbum de estreia

O primeiro álbum do grupo Quarteto Transversal, Hermeto Pascoal e seu Brasilerê já está disponível nas principais plataformas digitais. Formado pelos flautistas Rômulo Barbosa, Sammille Bonfim, Thales Silva e Welder Rodrigues, o grupo traz 11 faixas com músicas do repertório do multi-instrumentista Hermeto Pascoal, conhecido por composições com experimentações sonoras e rítmicas. O álbum de estreia propõe a releitura de algumas das principais peças de Hermeto, utilizando a linguagem da flauta transversal para representar o estilo único do compositor.

Com arranjos da compositora, arranjadora e flautista brasiliense Thanise Silva, as músicas dispõem de flautim, flauta sol e flauta baixo, colaborando para criar a atmosfera sonora peculiar e inconfundível nas obras de Hermeto. Algumas faixas também possuem a participação de piano, sintetizador, baixo elétrico e percussão.