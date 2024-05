Compositor Hermeto Pascoal ganha biografia pela editora Kuarup

Nascido na música, com quase 88 anos de som, o compositor e multi-instrumentista brasileiro Hermeto Pascoal ganha a primeira biografia escrita pelo jornalista Vitor Nuzzi (autor de Geraldo Vandré — Uma Canção Interrompida, finalista do Prêmio Jabuti) e publicada pela editora e produtora Kuarup.

Intitulado Quebra Tudo — A arte livre de Hermeto Pascoal, o livro é resultado de mais de 50 entrevistas e anos de pesquisa do jornalista paulistano. A obra tem prefácio do pesquisador Tárik de Souza e posfácio do professor Paulo Tiné.

Nascido em Olho D'Água em 1936, Hermeto embarcou em uma jornada musical que o levou de Recife para o mundo. Fundou o Quarteto Novo e colaborou com ícones do jazz como Miles Davis. A prolífica produção musical, estimada em milhares de composições, reflete a criatividade inesgotável do compositor. Reconhecido internacionalmente, ele ganhou prêmios Grammy e até virou nome de rosa e de uma nova espécie de árvore. Com o grupo, continua a desafiar fronteiras e encantar audiências ao redor do globo.

Serviço

Quebra tudo! — A Arte Livre de Hermeto Pascoal

De Vitor Nuzzi. Editora Kuarup, 280 páginas. R$ 50