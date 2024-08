Nicolas Prattes se declara para Sabrina Sato: "Amor da minha vida"

Nicolas Prattes, de 27 anos, encantou seus seguidores nesta quarta-feira (28) ao dedicar uma declaração romântica à namorada, Sabrina Sato, de 43. O ator compartilhou em suas redes sociais fotos do casal desfrutando de um dia juntos e, na legenda, expressou seu amor com a frase: "Com o amor da minha vida, tive a surpresa desses dias com os de verdade". O casal aproveitou a ocasião para fazer aulas de surf em um renomado clube de São Paulo, mostrando que o romance continua vivo e vibrante.

A publicação gerou uma onda de reações entre os fãs dos artistas. Comentários como "Vidas solteiras importam, né, pessoal?" e "Que delícia, um amor tão vivo assim!" destacaram a empatia e o entusiasmo dos seguidores com a felicidade do casal. Outros incentivaram o relacionamento, afirmando que "tem que ser assim mesmo, ficar com quem a gente gosta".

Além das aulas de surf, Nicolas e Sabrina têm se divertido com a filha dela, Zoe, em passeios familiares. Recentemente, o trio visitou um parque de trampolim e se divertiu em atividades como camas elásticas e piscinas de espumas. Sabrina compartilhou vídeos que mostram Zoe tentando imitar as acrobacias de Nicolas e se juntando à mãe para uma divertida batalha de espumas.

O relacionamento entre Sabrina e Nicolas foi confirmado durante o Carnaval deste ano. Em uma entrevista recente à Quem, Sabrina comentou sobre os desafios de equilibrar suas agendas: "Fazemos um malabarismo tão doido, mas quando os dois querem, dá certo". A declaração ressalta o esforço e a dedicação de ambos para manter o relacionamento saudável e feliz, apesar das agendas concorridas.

Reprodução/ Instagram

Reprodução/ Instagram

Observatório dos Famosos.