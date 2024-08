McCarthy reage ao saber de sentença em crime de racismo contra Titi; veja

O advogado responsável pela defesa de Day McCarthy, divulgou o momento em que a socialite descobre o resultado da sentença, no processo movido por Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. Os atores processaram a mulher após ela cometer racismo contra a filha do casal, Titi.

No vídeo, a antiga defesa da socialite avisa que o momento está sendo gravado e explica: "Acabou de ser publicada a sentença do caso Gagliasso, e eu vou ser bem direto. A pena é de 8 anos e 9 meses, é uma pena muito alta, e difícil.

Em seguida, o advogado continua: "O seu processo deve continuar. Vamos precisar recorrer, mas como você sabe, eu abandonei o processo. Mas eu preciso de comunicar sobre a sentença". Ocorre que a defesa de Day abriu mão de advogar para ela, em maio deste ano, após a socialite atacar o juíz e a família dos artistas, depois da audiência onde é ré por crime de racismo.

Contudo, ao saber do resultado da sentença, McCarthy se assustou e disse: "Gostaria de te pedir desculpa pelo que passou no dia da audiência. Estou muito envergonhada. Eu não estava em um bom estado. Eu misturei bebida com remédio...eu não sou assim no dia a dia".

Além disso, a socialite declarou: "Eu sinto muito pelas minhas falas também do passado, respeito de uma criança, eu realmente me arrependo. Eu nunca mais repeti...Eu errei uma vez. Eu também nunca fui condenada de nenhum crime hediondo, eu sou réu primária. E eu acho uma pena um pouquinho exagerada para uma pessoa que não trafica drogas".