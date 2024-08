Bruna Griphao quebra o silêncio sobre suposto namoro com Anitta

Bruna Griphao se tornou alvo de burburinho nas redes sociais ao longo dos últimos dias, no qual teve seu nome associado a Anitta, com quem possivelmente estaria vivendo um romance. A atriz, por sua vez, se pronunciou sobre o assunto.

Em um vídeo publicado nos Stories do Instagram, nesta última terça-feira (27), a terceira colocada do BBB 23 pediu votos à cantora para o VMA (Video Music Awards), ressaltando que ela é a única brasileira entre os indicados, e brincou sobre os boatos.

"Oi. Você que está aí torcendo para o nosso relacionamento, não deixe de votar no VMA da minha amiga. É a única brasileira indicada", disparou Bruna Griphao. No fundo do vídeo, é possível ouvir a risada da ‘Girl from Rio’.

Para quem não sabe, as especulações entre a ex-BBB e Anitta surgiram após as viagens de férias delas pela Europa, além da trocarem de elogios e declarações publicamente nas redes sociais, tendo sido, inclusive, a única famosa a prestigiar a turnê da artista pela região por longo tempo.



