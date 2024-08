Welder Rodrigues é careca? Revelação surpreende apresentadores

A mãe do humorista Welder Rodrigues, Dona Almerinda, fez uma revelação surpreendente durante participação no programa Encontro com Patrícia Poeta nesta quinta-feira (29/8). Segundo Dona Almerinha, Welder não é careca. "Ele é o meu carequinha. Mas não é careca, ele tem muito cabelo", disse a mulher no programa.

Durante o programa, Dona Almerinda se declarou para o filho e contou sobre a infância do comediante. "Ele foi uma criança muito, muito, impossível, que ninguém quase suportava. Só eu, que sou mãe, suportei ele. Mas eu acho que tinha que ser assim para ele ser quem é hoje. Ele é uma pessoa muito maravilhosa, com o coração do tamanho do mundo. Eu amo muito o meu filho", disse Almerinda.

Cabelo não é novidade

Apesar de ter causado surpresa, a declaração de Dona Almerinda não é uma novidade. Em 2020, no auge da pandemia, Welder apareceu com os cabelos mais longos em sua participação na live do Sterblitch não tem um Talk Show: o Talk Show e surpreendeu o comediante Eduardo Sterblicth.

"Nunca soube que você era bonito. Você é a primeira pessoa que quer ficar careca", contou Sterblicth. Na ocasião, Welder explicou que prefere ficar careca, pois lhe ajuda a compor personagens. "Prefiro ser uma tela vazia quando estou trabalhando. Sou um careca fake", disse.

Welder Rodrigues deixa Eduardo Sterblitch surpreso em live ao revelar que não é careca (foto: Reprodução/TV GLOBO)