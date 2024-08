Morre Carlota Portella, ícone da coreografia brasileira, aos 74 anos

Carlota Portella, um dos maiores nomes da coreografia do Brasil, morreu aos 74 anos. O anunciou foi feito neste sábado (31/8) pelas redes sociais da escola de dança The Jazz, fundada por Carlota. "Para sempre em nossos corações", diz o post.



Nome importante da dança no Brasil, Carlota foi a coreógrafa da abertura dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em 2007. Nascida em 1950 na capital fluminense, ela estudou balé clássico no Brasil e na França. Mais tarde, quando morava em Paris, conheceu o jazz.

"Acordei neste sábado com a notícia da morte da Carlota Portella. Que triste. Por acreditar no que ela pregava, que quem dança é mais feliz, voltei para aulas de dança em 2013. Carlota dedicou sua vida à dança. Formou vários profissionais. Recentemente, resolveu parar para ter um pouco mais de tempo. Meus sentimentos à família, amigos e companheiros da dança", escreveu a atual diretora do The Jazz, Thereza Mascotte.

*Com informações da Agência Estado