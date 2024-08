'Stop making sense', documentário de 1983, volta aos cinemas remasterizado

Em 1983, a banda alternativa de Nova Iorque, Talking Heads, estava no auge. Com o quinto álbum de estúdio lançado, Speaking in tongues, a banda realizou apresentações no Hollywood Pantages Theatre, em Los Angeles, para divulgação do novo disco. O diretor Jonathan Demme foi contratado para transformar os shows em um documentário que foi nomeado Stop making sense, nome dado à sequência de apresentações.

O filme ganhou o prêmio de Melhor Documentário pela National Society of Film Critics em 1985. A produtora A24, grande nome no cinema mundial nos últimos anos, decidiu remasterizar o documentário de Jonathan Demme e trazê-lo de volta ao cinema em uma versão 4K, 40 anos depois. Apesar de ser uma gravação de show, o filme é considerado por críticos como um dos melhores filmes-concertos de todos os tempos.

O documentário gerou um álbum ao vivo, também nomeado Stop making sense, com as 16 faixas apresentadas em Los Angeles. Para comemoração dos 40 anos, o disco foi regravado como um tributo a banda, com a participação de artistas conhecidos mundialmente. Everyone's getting involved: A Tribute to Talking heads Stop making sense tem os vocais de Miley Cyrus em Psycho killer, Paramore, em Burning down the house, e Lorde, em Take me to the river.

Talking Heads é formada por David Byrne, Tina Weymouth, Jerry Harrison e Chris Frantz e fez sucesso entre os anos 1970 e 1980. Conhecida como uma das principais bandas alternativas do mundo, possui grandes sucessos como Psycho killer, música que abre o documentário, e This must be the place.