'Renascer': casais que não ficaram juntos na original e ficarão no remake

Desde o início, o remake de Renascer passou por diversas adaptações em relação à trama original, exibida em 1993. Essas mudanças também acontecerão no final da novela, envolvendo, principalmente, o desfecho de 3 casais que não ficaram juntos na primeira versão e que, agora, terão um final feliz.

Vale lembrar que, a trama de Bruno Luperi chega ao fim no dia 6 de setembro e, como de costume, o último capítulo será reprisado no sábado, dia 7 de setembro. Confira a seguir, quais são os casais não ficaram juntos na versão original da novela, mas que terão um final feliz no remake:

1. Joana e Tião

Na obra de Benedito Ruy Barbosa, o casal Joana e Tião não tiveram um final feliz, já que o personagem, que em 1993 foi interpretado por Osmar Prado, acabou morrendo de uma maneira bem triste. Após a morte do marido, Joaninha (Tereza Seiblitz), acabou ficando com Padre Lívio (Jackson Costa).

Já no remake, Bruno Luperi optou por manter Tião (Irandhir Santos) vivo. Diante disso, seu casamento com Joana (Alice Carvalho) será mantido e os dois terminarão a novela juntos.

Joana (Alice Carvalho) e Tião (Irandhir Santos) (Foto: Reprodução/Globo)

2. Pastor Lívio e Professora Lu

Outro casal que terá um final feliz no remake de Renascer é Pastor Lívio (Breno da Matta) e a professora Lu (Eli Ferreira). Nos próximos capítulos da novela, eles se aproximarão por conta da situação dos assentados e o sentimento de amizade se tranformará em amor.

Na versão original da novela, Lívio (Jackson Costa) ficou com Joaninha (Tereza Seiblitz) e nem chegou a ter um envolvimento com a professora. Já Lu (Leila Lopes), acabou se casando com Rafael (Kadu Moliterno), personagem que não deve aparecer no remake.