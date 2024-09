4ª edição do Guetto Battle chega a Samambaia com celebração do hip hop

A 4ª edição do projeto Guetto Battle — Encontro das Ruas volta ao Complexo Cultural de Samambaia dos dias 19 a 22 de setembro. O evento que reúne as diversas vertentes da cultura do hip hop já está com as inscrições abertas e prêmios de mais de R$20 mil.

O projeto conta com oito modalidades de batalhas, workshops de danças urbanas e outros. Durante esses quatro dias de evento, estão confirmados os artistas Pedrinho Fiesta, Djessy e uma atração internacional surpresa. O espaço do evento também conta com live painting, área Kids e rodas de conversa.

Idealizado por Jonathan Dias e realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, a iniciativa abre espaço para todos da comunidade e propõe resgatar a essência da cultura do hip hop. A entrada é gratuita mediante a doação de 1kg (quilo) de alimento não-perecível que será destinado ao instituto Dom Orione, local que abriga jovens e adultos que portam necessidades especiais em situação de risco ou abandono familiar.





Serviço

4ª edição do Guetto Battle - Encontro das Ruas

Dos dias 19 a 22 de setembro, no Complexo Cultural de Samambaia

Entrada gratuita mediante 1kg (quilo) de alimento não-perecível

Classificação indicativa livre

Inscrições em: https://www.guettobattle.com.br/