Programa comemorativo de ‘Irmão do Jorel’ estreia em setembro na Max

O desenho animado brasileiro Irmão do Jorel, criado por Juliano Enrico, ganha uma produção comemorativa de dez anos pela Max. Irmão do Jorel: Shostners Show estreia no dia 22 de setembro na plataforma de streaming e no Cartoon Network. O programa especial acompanha os fantoches de Irmão do Jorel e Gesonel (o mestre dos disfarces) na sala do último andar da Shostners & Shostners na tentativa de emplacar um projeto audiovisual.

Em quatro episódios, o especial mistura cenas clássicas do programa e novos conteúdos em uma celebração do legado de Irmão do Jorel. Os personagens sugerem as propostas mais improváveis possíveis em uma narrativa divertida com humor e descobertas. O spin-off revive partes icônicas da série e prepara os fãs para a nova temporada que estreia ainda esse ano.

A animação acompanha a vida do garoto sem nome, conhecido apenas como Irmão do Jorel. O protagonista é filho caçula de uma família de acumuladores presa nos anos 1980. Acompanhado da melhor amiga Lara, o irmão do Jorel enfrenta os desafios da vida e tenta sair da sombra do irmão popular, o Jorel.





Confira o trailer do spin-off: