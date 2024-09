Sarau Secreto comemora dois anos nesta quinta com line-up misteriosa

Nos últimos dois anos, a busca pela inclusão de diferentes grupos sociais na cena cultural de Brasília tem sido o objetivo e legado do projeto Sarau Secreto. O movimento tem se destacado pelo incentivo e fortalecimento da cena cultural independente brasiliense, e em comemoração ao segundo aniversário do projeto, nesta quinta-feira (12/9), o Sarau promete uma celebração da diversidade e inclusão cultural.

Idealizado pelos artistas JM, Marvyn e Thiago Jamelão, em 15 de setembro de 2022, o evento promove mensalmente um intercâmbio artístico entre músicos locais e nacionais em diferentes partes do DF. Como de costume, o line-up é secreto e divulgado somente no Instagram do projeto (@sarausecreto), perto da data do evento. O local da festa só é descoberto mediante retirada de convite, também pelo Instagram.

"Temos trabalhado bastante para que todas as edições sejam especiais em todos os sentidos. Neste aniversário, não será diferente. Para este ano, optamos por celebrarmos com a energia do início, com as nossas pratas da casa", adianta Marvyn.

Segundo JM, a escolha pelo esquema do mistério vem da origem cultural dos idealizadores. "Durante anos, fomos e somos artistas 'secretos' para nossa cidade, fazendo música no nosso quarto, tocando na nossa quadra, satélite", conta. "Somos três sonhadores linkados com vários sonhadores na cidade querendo construir e contribuir para uma história bonita com a cultura e com a arte."

Por meio da troca de experiências entre nomes conhecidos e outros em ascensão, o movimento tem como objetivo inspirar jovens artistas da cidade. "Queremos construir um público que entende o valor de um artista local, a importância da atenção voltada ao artista, sem desrespeito, e que conheçam esses grandes talentos que podem não ter grandes números, mas que são gigantescos na sua entrega e criação", afirma.

Dois anos de incentivo ao protagonismo candango levaram a uma grande ascensão do projeto, que ganhou grande destaque na cena cultural da cidade. Porém, anos passam e o propósito se mantém o mesmo. "Nossa motivação é proporcionar um lugar onde as pessoas possam compartilhar da sua arte, possam dividir suas alegrias, suas dores, se renovar e inspirar", finaliza Thiago.

