Ana Hickmann usa 'vestido de 100 mil pérolas' em noivado com Edu Guedes

Ana Hickmann e Edu Guedes fizeram uma cerimônia de noivado neste sábado (14/9). Em seus perfis no Instagram, os apresentadores compartilharam alguns dos momentos de felicidade ao lado de parentes e amigos. "Nosso noivado foi perfeito, do jeito que sonhamos! Cada detalhe feito com muito carinho para comemorar junto das pessoas que mais amamos!", disse Ana.

O vestido de Hickmann foi feito pela costureira Letícia Manzan. Em seu Instagram, ela explicou: "A peça traz o equilíbrio entre elegância e delicadeza, com saia godê dupla, mais curta na frente e longa atrás, e bordados foscos para um brilho sutil".

Não foi informado quanto custou o vestido de noivado de Ana Hickmann, mas foi destacado que ele foi "feito sob medida com mais de 100 mil pérolas." As fotos foram publicadas pelo casal no Instagram.