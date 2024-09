Ana Hickmann deve substituir Geraldo Luís na RedeTV!

Novos planos! Ao que tudo indica, Ana Hickmann decidiu dar um novo passo na carreira. A apresentadora, que já trabalha há cerca de 25 anos na Record, estaria fechando um acordo com outra emissora e deve estrear na Rede TV! no ano que vem.

Contudo, a decisão não se deu por acaso. A apresentadora teria começado a negociação com a RedeTV! após ser notificada pela emissora do bispo que seu contrato se encerraria em dezembro deste ano. Atualmente, Hickmann apresenta o Hoje em Dia.

A informação foi divulgada pelo jornalista Matheus Baldi. Além disso, Ana Hickmann deverá ganhar um programa dominical na nova emissora. Toda a mudança estaria sendo negociada pelo noivo da apresentadora, Edu Guedes.



Com isso, vale ressaltar que Geraldo Luís poderá sentir um pouco a chegada da modelo, já que atualmente o apresentador comanda um programa aos domingos, também na RedeTV! Essa não seria a primeira vez que Ana ficará a frente de um dominical. A loira já apresentou o "Tudo é Possível", da Record TV.

Além disso, segundo o jornalista Daniel Castro, a Record estaria incomodada com o romance da apresentadora com Edu Guedes, o que estaria atrapalhando uma possível renovação do contrato de trabalho. Contudo, a assessoria de Ana Hickmann nega que a apresentadora esteja negociando com outra emissora.