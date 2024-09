A Fazenda 16: Flor Fernandez, ex-jurada do Programa Silvio Santos, é confirmada no reality - (crédito: Reprodução/Instagram/@flortvsbt)

A jornalista e apresentadora Flor Fernandez, de 60 anos, foi confirmada como uma das participantes da nova edição de A Fazenda 16. Com uma longa trajetória na TV brasileira, Flor iniciou sua carreira em 1980, passando por programas como Caldeirão da Sorte e Programa do Bozo. No entanto, foi como jurada do famoso Show de Calouros que ela conquistou grande popularidade, permanecendo nesse papel até o final da década de 1990.

Flor também investiu brevemente na carreira de cantora antes de se consolidar como apresentadora. Ela comandou os programas Casa & Cia (2007-2008), na TV Jornal, afiliada da TV Cultura, e Versátil & Atual (2009-2019), na Rede Família. No entanto, foi em 2011 que Flor voltou ao SBT, tornando-se uma das queridinhas de Silvio Santos. Por 13 anos, ela foi uma presença fixa no quadro Jogo dos Pontinhos, ao lado do próprio dono da emissora.

Em 2020, com a reformulação do Programa Silvio Santos, Flor foi escalada para apresentar os programas Fofocalizando e Triturando nas tardes do SBT. Contudo, alguns meses depois, ela encerrou seu contrato com o canal. Mesmo assim, não ficou muito tempo afastada, sendo convidada para fazer participações no Programa do Ratinho.

Agora, em A Fazenda 16, Flor Fernandez promete agitar a sede do reality com sua experiência e carisma de décadas de televisão. A expectativa é grande sobre como a ex-jurada do Programa Silvio Santos vai se adaptar ao confinamento e à convivência com os demais participantes.

"A jornalista, apresentadora e ex-jurada está na nova temporada do reality. Será que ela vai colocar fogo no feno?", escreveu o perfil de A Fazenda nas redes sociais.





Em seu perfil, Flor também divulgou um vídeo para contar a novidade: "Hoje anunciamos a aventura mais desafiadora e especial da minha vida! Saber que tenho vocês comigo, torcendo, faz toda a diferença. Cada risada, cada emoção vai ser compartilhada com vocês, porque essa jornada é nossa! Prometo entregar o melhor de mim e viver cada momento intensamente. Vamos juntos?", disse ela.

