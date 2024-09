A Fazenda 16: entenda a polêmica na Justiça entre Zé Love e o pai de Neymar

Zé Love, um dos participantes de A Fazenda 16, cuja estreia ocorreu na noite desta última segunda-feira (16/9). O ex-jogador de futebol, que se tornou ídolo do Santos, possui uma polêmica com o pai de Neymar no currículo.

Para quem não sabe, o imbróglio judicial entre eles teve início há dois anos. Na ocasião, o pai do craque da Seleção Brasileira assumiu dívidas com o novo peão do reality da Record, custeados em R$ 1.038.000 – R$ 950 mil pela compra e mais R$ 88 mil de honorários advocatícios.

Na época, Zé Love acumulava em torno de pelo menos seis processos por empréstimos contraídos, além de dívida de cartão de crédito e por cédulas rurais, uma forma de crédito utilizada para agricultura.

Recentemente, inclusive, a Justiça de São Paulo deu 15 dias para Zé Love se manifestar sobre o pedido de transferência de um sítio de R$ 1,8 milhão solicitados por Neymar pai, segundo informações do colunista Diego Garcia, do UOL. Em resposta, o ex-jogador manifestou concordância, tanto com a avaliação do valor do terreno, que vale R$ 1,8 milhão, tanto quanto pela adjudicação do imóvel.

A propriedade foi avaliada na quantia de patamar milionário pelo judiciário e seria suficiente para quitar a dívida do ex-atacante com o ex-colega. Atualmente, a dívida de Zé Love está em cerca de R$ 841 mil.

