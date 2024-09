A Fazenda 16: os participantes que têm conteúdos em plataformas adultas

A Fazenda 16 chegou com tudo, e como de costume, o elenco mistura personalidades de diversas áreas do entretenimento. No entanto, uma característica que chama atenção nesta edição é a presença de participantes que utilizam plataformas como Privacy e OnlyFans para comercializar conteúdos adultos.

A prática, que vem se tornando cada vez mais comum entre influenciadores e celebridades, reflete o crescimento do mercado de conteúdo exclusivo, onde os criadores de conteúdo podem monetizar diretamente seu trabalho sem intermediários.

Confira logo abaixo, quais são os participantes de A Fazenda 16 que se destacam por comercializar nudes e outros conteúdos exclusivos na internet:

Yuri Bonotto

Yuri Bonotto, que ficou conhecido como o Bombeiro do Programa Eliana, ampliou seu público ao entrar em plataformas de conteúdo adulto. Ele fez sua estreia no universo erótico em 2022 e, após isso, ganhou ainda mais a atenção da mídia.

Yuri Bonotto, o ‘Bombeiro da Eliana’ (Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal)

Fernanda Campos

Influenciadora e modelo, Fernanda Campos virou assunto na mídia quando viveu um affair com o jogador de futebol Neymar. Após isso, ela encontrou nas plataformas Privacy e OnlyFans, uma forma de retomar os holofotes, mantendo uma proximidade maior com seu público fiel. Seus conteúdos exclusivos são conhecidos por sua sensualidade. Ela já gravou com outros criadores, como por exemplo, Andressa Urach.