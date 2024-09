Criado no DF, Juliano Cazarré reencontra raízes gaúchas em nova novela das 19h

Recém-saído de Fuzuê, novela que teve seu último capítulo exibido em março deste ano, o ator Juliano Cazarré está de volta ao horário das 19h. Ele integra o elenco de Volta por cima — produção que estreia em 30 de setembro — como Jayme, um motorista de ônibus da Viação Formosa, que serve de ponto focal para a trama escrita por Cláudia Souto, com direção artística de André Câmara. E, para alegria do ator, nascido em Pelotas (RS), o personagem é gaúcho.

"É a primeira vez que eu faço um gaúcho. Foi um pedido que eu fiz à direção, que acatou e teve o aval da autora. Cansei de esperar, então pedi essa autorização para fazer. E está sendo bacana porque dificilmente vemos um gaúcho fora do contexto regional. Quero usar bastante brincadeira, expressões lá da região, contando com a generosidade da Claudia e do André, porque gosto de fazer improviso", explicou o ator, que foi criado em Brasília, cidade onde também se formou.

O pedido de Cazarré calhou com o desejo de Cláudia Souto em ter diversidade na trama. "Eu desejava ter uma personagem gaúcha e isso casou perfeitamente, porque o ator que eu nem sabia que era gaúcho já estava no elenco e manifestou esse interesse", acrescentou.

Criado em Brasília, cidade onde também se formou, Juliano conta que se inspira no pai, o escritor Lourenço Cazarré, no avô e na parentada toda que tem no sul para compor o seu gaúcho. "É um beijo, um abraço afetuoso para o estado que eu amo, nesse momento tão delicado. Quero vê-los representados", finalizou.

O gaúcho de 43 anos chegou recém-nascido à capital federal e foi aqui que se criou. Formado pela Universidade de Brasília (UnB), o ator é cria de Hugo Rodas, o aclamado diretor teatral uruguaio, também radicado em Brasília, onde viveu até morrer, em abril do ano passado. Aqui, iniciou a carreira, conheceu a esposa, Letícia, e teve os dois primeiros dos seis filhos. "Brasília é um lugar que eu amo muito", resumiu Cazarré, em entrevista ao Correio.

Volta por cima será protagonizada por Jessica Ellen, Fabricio Boliveira, Isadora Cruz e Amaury Lorenzo, com nomes de peso no elenco, como Betty Faria, Drica Moraes, Ailton Graça, Milhem Cortaz, Isabel Oliveira, Tonico Pereira, Tereza Seiblitz, e Rodrigo Fagundes.