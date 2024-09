MC Livinho invade reportagem ao vivo sobre acidente e faz dancinha

MC Livinho usou as redes sociais na tarde deste sábado (21), e se pronunciou após ter se tornado alvo de críticas após invadir uma reportagem ao vivo sobre um acidente de ônibus na Serra das Araras, em Piraí, no Sul do Rio de Janeiro.

Na ocasião, a repórter Isabela Campos, do RJ1, jornal local da Globo, noticiava a tragédia, e dava atualizações sobre o atendimento aos feridos, em meio a morte de três pessoas que estavam no coletivo que tombou na descida, com atletas do time de futebol americano Coritiba Crocodiles, quando o funkeiro surgiu ao fundo, fazendo dancinhas.

De imediato, MC Livinho recebeu diversos ataques, em que foi acusado de ter cometido desrespeito em meio à tragédia. Através dos Stories do Instagram, o artista, que estava a caminho do Rock in Rio, onde é uma das atrações do ‘Espaço Favela’, pediu desculpas pelo comportamento.

"Geral falando que tinha acontecido um acidente, nós estamos preso no trânsito, a gente não sabia que tinha acontecido acidente nenhum. Até apaguei o vídeo em respeito a vocês. Quem assistiu o primeiro ‘mãe, tô na Globo’ parte um, sabe que eu não sabia de nada de acidente também, tinha aparecido no meio para dar uma entrevista, pedi uma oportunidade para fazer entrevista, e eu não sabia", explicou MC Livinho. "Eu não vou deixar de ser resenha, vou sempre ser resenha. Eu pensei que estavam filmando sobre o trânsito", disse ele.

Posteriormente, MC Livinho desejou condolências à família das vítimas do acidente. "Quero desejar meus pêsames à perda que teve. Meus sentimentos a todos aí. ‘Vambora’, quem conhece Livinho sabe que não vou deixar de trazer alegria pra vocês, de trazer resenha", pontuou.

