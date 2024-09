Ouça obra inédita de Mozart apresentada em ópera na Alemanha

No sábado (21/9) a obra foi interpretada e apresentada pela primeira vez. O evento aconteceu gratuitamente na Ópera de Leipzig, na Alemanha. - (crédito: Barbara Krafft/Wikimedia Commons)

Foi encontrada no acervo das bibliotecas de Leipzig, na Alemanha, uma obra inédita atribuída a Mozart. Com duração de 12 minutos, a peça musical é nomeada de Ganz kleine Nachtmusk (Pequena música noturna, em tradução livre) e consiste em sete andamentos para trio de cordas.

Pesquisadores sugerem que a obra tenha sido escrita por volta de 1760, quando Mozart iniciava a adolescência. O manuscrito encontrado se trata de uma cópia ou transcrição feita décadas depois — por volta de 1780 —, não sendo escrita pelo próprio compositor.

Os pesquisadores apontam que há chances desse manuscrito ter sido escrito pela irmã de Mozart, que teria guardado a obra em memória do irmão. Também afirmam que há várias composições de Mozart ainda perdidas.

Neste sábado (21/9) a obra foi interpretada e apresentada pela primeira vez. O evento aconteceu gratuitamente na Ópera de Leipzig, na Alemanha.

Quem foi Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart nasceu na Áustria, filho de um músico da corte, Leopold Mozart, e da filha do administrador do castelo de Saint Gilgen, Anna Maria Pertl.

Considerado um gênio da música e um dos principais compositores do classicismo, com apenas com quatro anos Mozart já sabia tocar violino e cravo e tinha aulas de música lecionadas pelo pai. Mozart foi responsável por obras que influenciaram artistas ao longo dos séculos. O compositor morreu em 5 de dezembro de 1792, aos 35 anos de idade.

