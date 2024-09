Dorama 'Os lucros do amor' ganha o spin-off 'Spice up our love'

Spice Up Our Love chega a plataforma de streaming em 3 de outubro - (crédito: Divulgação/Prime Video)

Em Os Lucros do Amor, Nam Ja-yeon (Han Ji-hyeon) é apresentada como uma popular escritora de romances e acusa Bok Gyu-hyun (Lee Sang-yi) de escrever comentários maldosos sobre sua novela na internet. Entretanto, no spin-off Spice Up Our Love, anunciado pelo Prime Video, Nam Ja-yeon se torna a protagonista do seu próprio livro e seu par romântico é ninguém menos que Bok Gyu-hyun. O seriado conta com dois episódios e será lançado pela plataforma de streaming no dia 3 de outubro.

A história se desenvolve enquanto a protagonista tenta, a qualquer custo, escapar do próprio universo fictício e voltar à realidade e, seu par romântico se dedica exclusivamente a conquistar seu amor. A criadora da nova série coreana é Kim Hye-young, uma das escritoras de Os Lucros do Amor. Compondo o time de produção, também estão o diretor Jung Hoon e o escritor Cho Min-jeong.

Os Lucros do Amor, dorama que deu origem a Spice Up Our Love, conta a história de Son Hae Yeong que, para não perder uma promoção de emprego, precisa planejar um casamento falso com Kim Ji Uk, um caixa de loja de conveniência, conhecido pela sua bondade com todos, menos Son Hae Young. A série se tornou um fenômeno dentre os dramas coreanos e tem uma avaliação de 7.9, segundo o IMDb.