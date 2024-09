Andressa Urach aparece abalada e cancela gravação de pornôs: ‘Não estou bem’

Andressa Urach, conhecida por sua personalidade autêntica e sem filtros, recentemente abriu o coração aos fãs para falar sobre sua saúde mental e as mudanças em sua carreira. A atriz de conteúdo adulto revelou que está em acompanhamento psicológico para lidar com questões emocionais delicadas, especialmente após a perda de uma tia muito querida. Com isso, Andressa decidiu cancelar todas as gravações com outros criadores de conteúdo previstas para este ano, justificando a decisão com a necessidade de cuidar da própria energia e bem-estar. "Preciso de férias dos conteúdos de colaboração", desabafou.

A decisão de pausar colaborações não significa que ela deixará de produzir. Andressa deixou claro que continuará criando conteúdo sozinha e ao lado de seu namorado, Lucas Ferraz, para as plataformas onde já atua, além de manter as gravações já programadas. No entanto, gravar com outros profissionais está fora de seus planos, pelo menos por enquanto. "Estou em uma fase bem delicada da minha vida", explicou, enfatizando a importância de cuidar da saúde mental nesse momento.

Além disso, Andressa chamou atenção ao responder a perguntas mais íntimas dos fãs. Em um vídeo descontraído, ela revelou que durante as férias com Lucas, o casal chegou a fazer sexo 13 vezes em um único dia. Ela compartilhou esse detalhe de maneira bem-humorada, brincando sobre o vigor de ambos e elogiando o namorado. "Aqui tem gás, hein? 13 vezes, meu amor, é bom demais", disse ela, sem medo de expor sua rotina sexual.

Apesar do tom leve e brincalhão ao falar sobre sua vida íntima, Urach destacou o momento delicado que está atravessando. Para ela, o foco agora está em priorizar o autocuidado e as sessões semanais com o psicólogo, uma escolha que reflete sua busca por equilíbrio emocional em meio à pressão da vida pública e das exigências profissionais.