Pedro Sampaio fala sobre namorado e dificuldade em aceitação da família

Pedro Sampaio, conhecido por sua energia vibrante nos palcos e hits que conquistam multidões, revelou um lado mais íntimo e reservado em entrevista à Quem, onde falou sobre seu relacionamento com Henrique Meinke. O DJ e produtor musical, de 26 anos, compartilhou momentos especiais da vida a dois, abordando desde o início do romance até a convivência longe dos holofotes. Pedro abriu o coração e revelou o apelido carinhoso que deu ao namorado, mostrando um lado romântico que o público raramente vê.

O relacionamento começou de forma moderna, pelo direct do Instagram, o que Pedro aborda com bom humor: "Antigamente as histórias de amor eram épicas, agora é tudo pelo Instagram", brincou. A primeira vez que se encontraram foi na piscina de sua casa, e desde então, o namoro fluiu de maneira natural. Pedro lembra com carinho que, logo após a primeira noite juntos, Henrique "ficou", e foi assim que a paixão começou a crescer entre os dois.

O DJ destaca que, embora não haja um momento específico em que percebeu que estava apaixonado, o amor floresceu com o passar dos dias. "Foi bem leve, foi tranquilo", comentou, refletindo sobre a conexão entre eles. Pedro é conhecido por ser uma pessoa intensa e apaixonada, e enxergou em Henrique uma pureza que o encantou desde o primeiro olhar. "Eu tenho muito disso de sentir a energia da pessoa", explicou, ressaltando a importância de se conectar de maneira profunda com seu parceiro.

Um dos momentos mais marcantes do relacionamento foi a escolha de um apelido carinhoso para Henrique, comparando-o a um cachorro da raça Golden Retriever. "Ele tem uma energia tão pura e um sorriso tão leve que parecia um Golden", revelou Pedro, detalhando que essa comparação foi além de uma simples brincadeira, a ponto de Henrique tatuar o apelido na mão. A leveza e o humor marcam o namoro, seja nas escapadas românticas durante as viagens profissionais ou nos momentos descontraídos no dia a dia.

No entanto, nem tudo foi fácil para o casal. Pedro também abordou os desafios de viver um relacionamento gay, especialmente com relação à sociedade e às famílias. Ele contou que, no início, Henrique ainda não havia se assumido para a família, algo que o DJ ajudou a enfrentar. "Eu falei para ele: ‘Você não vai viver assim comigo. Vamos enfrentar isso juntos'", recordou Pedro, mostrando o apoio incondicional ao namorado. Ao mesmo tempo, a pressão pública sobre o relacionamento cresceu, e Pedro precisou tomar controle da narrativa quando os boatos começaram a circular. "Quem tem que contar a minha história sou eu", afirmou.

Apesar de viverem uma vida pública, Pedro reforça que o casal valoriza sua privacidade. Ele acredita que a privacidade é algo que se pode preservar, e, para eles, o relacionamento é "um para o outro", não para o público. Embora não morem juntos ainda, Pedro revela que o namoro é "tradicional", com ambos sendo ciumentos, mas preferindo manter uma relação fechada. Fora dos holofotes, eles encontram tranquilidade nas pequenas coisas, como assistir vídeos no YouTube e relaxar juntos.

Reprodução/ Instagram

