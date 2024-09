Quem é Sabina Simonato, jornalista que levou cantada ao vivo na Globo

Reprodução/Globo Sabina Simonato

A jornalista Sabina Simonato chamou a atenção dos telespectadores do Bom Dia São Paulo, da Globo, na terça-feira (24/9), ao ter sido alvo de um elogio conquistador feito por um internauta.

Isso porque, a profissional ficou sem graça após ter sido alvo de uma cantada feita durante interação com o âncora Rodrigo Bocardi, e o repórter Alessandro Jodar. O titular leu alguns comentários dos telespectadores no telão do estúdio e se impressionou com o recado de um homem chamado Carlos.

"A Sabina é tão bonita que eu daria a primavera, o verão, o outono e até o inverno, sem cobrar nada", leu o apresentador. "Ah, gente! Arrasei agora. Pode acabar [o jornal]. Sobe o nome do time. Depois dessa mensagem", brincou Sabina Simonato. "Ô o Carlos… Ganhou a primavera, o verão, o outono, inverno… A chuva…", disparou Bocardi.

"Para que eu sou despachada, mas tem hora que vou ficando sem graça. Vamos para o esporte, gente", pediu a jornalista, envergonhada. "Esporte? Ganhou a primavera, o verão…", insistiu Bocardi. "Sai fora, para", disparou ela, que é casada com Evandro Gondolfi há oito anos. "Fiquei até chocado com essa aqui hoje, essa foi… Que tiro foi esse?", continuou Bocardi.

Mas afinal, quem é Sabina Simonato?

A jornalista Sabina Simonato, de 35 anos, é contratada da Globo desde 2010. Ela é formada pela Universidade Metodista de São Paulo, e iniciou as atividades no jornalismo como estagiária da TV Cultura.

Em setembro de 2016, ela se casou com Evandro Gondolfi. Os dois, inclusive, são discretos nas redes sociais, e pais de Sophia, fruto da relação. Nos últimos meses, aliás, a Sabina repercutiu após expor o marido durante o Bom Dia São Paulo, ao afirmar que ele insiste em utilizar blusa regata.

Sabina Simonato, marido e a filha (Foto: Reprodução/Instagram/@sabinasimonato)

