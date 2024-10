Rapaz revela sobre incômodo em ser o "marido de Larissa Manoela"

Reprodução/Instagram Larissa e André

André Luiz Frambach, que fará seu retorno às telinhas em No Rancho Fundo, atual novela das seis da Globo, abriu o coração sobre o atual momento do casamento com Larissa Manoela, de quem se casou em dezembro de 2023.

Em entrevista ao jornal O Globo, o ator reagiu sobre recentemente ter sido referido como "o namorado da Larissa Manoela". Sincero, o galã assegurou que não se incomoda pelo título em questão.

"Costumo falar que ela é a Larissa Manoela da porta de casa para fora, e dentro de casa ela é a Lari e eu sou o Dé. Mas tenho um orgulho absurdo de quem é a Larissa Manoela artista, e também de quem é o André Luiz Frambach. Desde que éramos amigos, eu brincava que podia até ser famoso, mas ela era a popstar", iniciou André Luiz Frambach.

"Então é natural que, sendo casado com uma popstar, as pessoas falem muito mais dela do que propriamente de mim. E eu não entrei nessa profissão para ser famoso, isso foi uma consequência dos meus trabalhos, que, graças a Deus, sempre foram bem reconhecidos", explicou o ator. "Eu acho que está tudo certo; as pessoas não têm que saber sobre a vida do outro, é importante cada um saber da sua", pontuou ele.