Shaboozey homenageia Beyoncé no People's Choice Country Awards

Morgan Wallen também se destacou como o principal vencedor da noite, ao lado de Shaboozey

Morgan Wallen foi o grande destaque da noite, levando quatro prêmios, incluindo Canção de 2024 por sua colaboração em I Had Some Help, com Post Malone. O cantor de 31 anos, que não pôde comparecer ao evento, também foi premiado como Artista do Povo, além de ganhar o The Concert Tour de 2024 por sua turnê “One Night at a Time” e o prêmio de Social Country Star de 2024. Veja a lista completa dos vencedores:

O Artista do Povo de 2024

Morgan Wallen

Morgan Wallen Artista Feminina de 2024

Lainey Wilson

Lainey Wilson Artista Masculino de 2024

Luke Combs

Luke Combs Grupo/Dupla de 2024

Dan + Shay

Dan + Shay Artista Revelação de 2024

Shaboozey

Shaboozey Estrela Country das Redes Sociais de 2024

Morgan Wallen

Morgan Wallen Álbum de 2024

Fathers Sons – Luke Combs

Fathers Sons – Luke Combs Canção de 2024

I Had Some Help – Post Malone feat. Morgan Wallen

I Had Some Help – Post Malone feat. Morgan Wallen Canção Feminina de 2024

Austin (Boots Stop Workin’) – Dasha

Austin (Boots Stop Workin’) – Dasha Canção Masculina de 2024

Ain’t No Love in Oklahoma (From Twisters: The Album) – Luke Combs

Ain’t No Love in Oklahoma (From Twisters: The Album) – Luke Combs Canção de Grupo/Dupla de 2024

Different About You – Old Dominion

Different About You – Old Dominion Canção de Colaboração de 2024

I Remember Everything – Zach Bryan feat. Kacey Musgraves

I Remember Everything – Zach Bryan feat. Kacey Musgraves Cover de 2024

Sun to Me – MGK

Sun to Me – MGK Canção Crossover de 2024

Lonely Road – MGK feat. Jelly Roll

Lonely Road – MGK feat. Jelly Roll Canção de Artista Revelação de 2024

A Bar Song (Tipsy) – Shaboozey

A Bar Song (Tipsy) – Shaboozey Canção de Contador de Histórias de 2024

Dirt Cheap – Cody Johnson

Dirt Cheap – Cody Johnson Videoclipe de 2024

Miles on It – Marshmello Kane Brown

Saiba mais sobre a premiação

A premiação foi apresentada por Shania Twain, uma das estrelas mais queridas do country e vocalista de Any Man of Mine e Man! I Feel Like A Woman. O People’s Choice Country Awards foi uma celebração vibrante da música country, com ênfase na conexão entre a música country e o Opry, oferecendo apresentações de sucesso, colaborações intergêneros e momentos marcantes.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis