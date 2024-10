'O auto da compadecida 2' estréia em 25 de dezembro, veja o trailer

O longa brasileiro ‘O Auto da Compadecida 2′ ganhou o trailer na última sexta-feira, 27 e estreará em 25 de dezembro de 2024.

A sequência do sucesso dos anos 2000, protagonizada por Matheus Nachtergaele e Selton Mello, traz de volta os dois atores interpretando seus icônicos personagens no universo fictício da encantadora cidade de Taperoá. No novo filme, os amigos João Grilo e Chicó se reencontram para viver novas aventuras.

O pôster traz os rostos familiares dos atores originais, trazendo a nostalgia de um dos maiores clássicos do cinema brasileiro. A trama, mais uma vez, será centrada na forte amizade entre os dois prometendo cenas engraçadas e desafios ao longo do caminho.

Além do retorno dos protagonistas, o público verá rostos conhecidos e algumas novas adições ao elenco. Virginia Cavendish reprisa seu papel como Rosinha, e Enrique Diaz retorna como Joaquim Brejeiro. Entre os novos personagens, destacam-se os atores Taís Araújo, Humberto Martins, Luis Miranda, Eduardo Sterblitch e Fabiula Nascimento, que trarão novidades à história.

O roteiro de “O Auto da Compadecida 2” foi desenvolvido com o apoio da família de Ariano Suassuna, autor da obra original falecido em 2014. Assinado por Guel Arraes e João Falcão, com a colaboração de Adriana Falcão e Jorge Furtado, o texto promete manter a essência do clássico, ao mesmo tempo em que explora novas aventuras. A direção será de Guel Arraes e Flavia Lacerda, garantindo que o espírito do filme original permaneça intacto.

Saiba o que esperar de ‘O Auto da Compadecida 2’

Com estreia marcada para o dia 25 de dezembro de 2024, “O Auto da Compadecida 2” é aguardado com grande expectativa. Os fãs podem esperar uma mistura de nostalgia e inovação, além de reencontrar os queridos personagens que marcaram uma geração. O filme promete entregar humor e emoção típicos da dinâmica entre João Grilo e Chicó, além de apresentar novos personagens que trarão frescor à trama.

Esta nova produção será uma homenagem fiel à obra de Ariano Suassuna, mantendo a essência do primeiro filme enquanto adiciona novas camadas de diversão e entretenimento. Para os fãs de “O Auto da Compadecida”, o próximo capítulo está prestes a se tornar um marco tão emocionante quanto o original.

Assista ao trailer:

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis

