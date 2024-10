Reprises imperdíveis: 5 novelas da Globo voltam a ser exibidas em outubro

Uma Rosa com Amor foi exibida originalmente entre 23 de outubro de 1972 e 2 de julho de 1973. A trama escrita por Vicente Sesso e dirigida por Walter Campos, tem no elenco atores icônicos como Marília Pêra, Paulo Goulart, Grande Otelo, Tônia Carrero, Marcos Paulo, Wanda Lacerda, Jacyra Silva, Ênio Santos, Gilberto Martinho, Monah Delacy, Felipe Carone, Lélia Abramo, Leonardo Villar e Yoná Magalhães. A obra estará disponível no Globoplay ainda neste mês.

Elenco de Uma Rosa com Amor (1972) (Foto: Reprodução/Globo)

4. A Sonhadora

A Sonhadora é o nome brasileiro da telenovela turca Erkenci Ku?, que foi exibida entre 2018 e 2019. A obra escrita por Ayse Üner Kutlu estará disponível no catálogo do Globoplay em outubro. Na trama, Sanem (Demet Özdemir) é uma jovem que sonha em ser escritora. Enfrentando as pressões de sua família, ela começa a trabalhar em uma agência de publicidade, onde conhece Cam (Can Yaman), um renomado fotógrafo internacional. Ao se apaixonarem, os dois embarcam em aventuras que mudam suas vidas.