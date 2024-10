Jornalista escreve livro sobre adoção de animais, inspirado em sua história

No "Diário de Pipoca: do abrigo para um lar cheio de amor", a jornalista Roberta Ferpin conta a história da sua cachorrinha Pipoca - (crédito: Reprodução)

Com O diário de Pipoca: do abrigo para um lar cheio de amor, a jornalista Roberta Ferpin pretende trazer uma história de amor genuíno sem distinção de cor, raça ou idade e que mostra que todos os animais merecem uma chance para ser feliz. No livro, ela conta a história da sua cachorrinha Pipoca, adotada na Suipa em 2006 aos 2 anos de idade e que acompanhou os momentos mais importantes como casamento, gravidez, infância e pré adolescência de Marina, filha da jornalista.

Aos 19 anos, em 15 de abril de 2023, Pipoca infelizmente fez a sua passagem após lutar como uma guerreira incansavelmente. O livro narra os momentos da cachorrinha de uma maneira leve e incentiva à adoção de cães, mostrando às crianças a importância do cuidado, carinho, respeito e parceria com esses seres de quatro patas que são tão especiais.

No "Diário de Pipoca: do abrigo para um lar cheio de amor", a jornalista Roberta Ferpin conta a história da sua cachorrinha Pipoca (foto: Arquivo pessoal)

Inclusão e solidariedade

Pensando na inclusão e na importância da autonomia na infância, a autora Roberta Ferpin avisa que O diário de Pipoca também estará disponível na versão em braile, sob encomenda, e que parte das vendas do livro será destinada às instituições que resgatam animais abandonados.

"Esse projeto é muito especial para mim e não poderia deixar de fora as crianças que têm deficiência visual. Acho muito importante a inclusão e dar a elas as ferramentas para que embarquem nesse diário de maneira independente, conhecendo a história da Pipoca e a relação dela com a Marina desde a barriga até os 12 anos!", observa a jornalista, que decidiu doar parte das vendas a instituições que resgatam animais abandonados.

O diário de Pipoca: do abrigo para um lar cheio de amor foi lançado na Bienal do Livro 2023 e nos dias 11 e 12 de outubro, a jornalista irá autografar os exemplares disponíveis para a venda no evento promovido pelo Beach Búzios Resort.

Além do livro, Roberta também criou, escreveu, produziu e entrevistou personalidades para a série Confidências maternas , um projeto totalmente autoral e independente, gravado em 2018 e que estreou no streaming em março de 2024. Entre as entrevistadas estão a atriz Malu Mader, Cissa Guimarães, Micaela Góes, Fernanda Venturinni, entre outras. A produção está disponível no Now, Vivo Play, Looke, Prime Video e Apple TV.