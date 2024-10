Paixão pela poesia: atriz emociona internet ao narrar textos em seu perfil

Pelas ruas da internet, a literatura e a poesia nunca estiveram tão vivas. A nova geração, talvez, ainda não tenha lido livros de Machado de Assis ou Clarice Lispector. Entretanto, há quem facilite um pouco esse trabalho, levando um pouco de obras clássicas e contemporâneas para as redes sociais. É o que faz a atriz e psicóloga Erica Alves (@ericaamalves), 31 anos, ao narrar poemas e textos que já encantam milhares de seguidores.

Há pouco mais de três meses, decidiu, de maneira despretensiosa, ler uma poesia para as pessoas que lhe acompanhavam nesse universo virtual. Chamou atenção do público, a voz aveludada, o olhar perplexo e emocionado, além do tom exato para tocar corações. Elementos que ajudam Erica neste caminho de levar arte para as pessoas. “Encontrei na internet um lugar para fazer isso. Hoje, acredito que a poesia está mais acessível. Postei porque tinha achado o texto muito bonito e deu certo”, conta.



O vídeo, segundo Erica, bateu a marca de 3 milhões de visualizações. Logo de cara, encontrou neste espaço um terreno fértil para explorar seu lado artístico. Ela, que é atriz desde a adolescência, formou-se em artes cênicas aos 21 anos. Durante mais de uma década, lecionou sobre o tema, até decidir migrar de profissão. “Nunca quis fazer psicologia tanto assim. Anos atrás, quase ninguém falava em terapia. Mas, precisava estudar algo novo e queria, também, entender algumas demandas familiares”, ressalta.



De certa forma, a nova empreitada foi fundamental. Afinal de contas, o contato com a poesia e a psicologia lhe ajudou a entender um pouco sobre emoções e sentimentos, especialmente no que diz respeito ao outro. “Nos vídeos, o que mais vejo são as pessoas comentando que os poemas são exatamente o que elas estão sentindo no momento. Isso é muito gratificante”, complementa.



Literatura e internet



Essa compreensão um tanto quanto artística e sensível, além do modo como enxerga o mundo ao redor, são virtudes que acompanham Erica há muito tempo. Diante de tamanha apego pela arte, as expressões nos vídeos e maneira como narra os poemas chamam cada vez mais leitores para perto. Sobretudo, claro, os mais jovens, que passam a se apaixonar pela literatura brasileira a partir desse primeiro contato virtual.



Bom, até aqui, essa experiência tem sido encantadora e nova para Erica. Somando todas as redes sociais, são quase 800 mil seguidores e milhões de curtidas e visualizações. Colaborações com escritores renomados, como Bruno Fontes, Zack Magiezi, Kaio Brunos Dias e Igor Pires — este último, autor da série Textos Cruéis Demais Para Serem Lidos Rapidamente.



O sucesso, apesar de repentino, tem lhe rendido bons frutos. Erica retornou, de casa cheia, aos palcos de teatro, em São Paulo, onde nasceu. “Nunca parei de me apresentar, mas com ingressos esgotados é diferente. Às vezes, por muitas questões, é muito difícil colocar algo em cartaz. Mas, dessa vez, com um monólogo roteirizado por mim, consegui fazer isso”, acrescenta. Bem mais do que a alegria poder atuar com muitas pessoas para assistir, Erica viu as consultas como psicólogas se esgotarem.



Hoje, levando um pouco de arte para a internet, ela também grava vídeos curtos sobre sua rotina diária e a recente mudança que fez para uma casa nova. Para o futuro, promete continuar levando ao público esse afeto sensível que possui para os livros. E, em primeira mão, revela que, possivelmente, tem algo relacionado a isso vindo muito em breve. “Está tudo uma correria, mas acredito que vai dar certo. Estou feliz como nunca antes”.