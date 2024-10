Netflix lança trailer de ‘O retorno de Simone Biles: parte dois’

A segunda parte de O retorno de Simone Biles teve seu trailer divulgado pela Netflix nesta quinta-feira (3/10). Os dois novos capítulos exploram o drama por trás do esporte e as batalhas físicas e mentais da ginasta.Os novos episódios estreiam no dia 25 de outubro na plataforma digital.

A continuação da série documental acompanha as qualificações de Biles na equipe olímpica dos Estados Unidos, a performance e os bastidores nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que lhe renderam três medalhas de ouro e uma de prata.

Dirigida por Kate Walsh, a produção foca nos desafios enfrentados por Biles após a desistência da atleta nas Olímpiadas de Tóquio, em 2020.