Neste sábado, Maria Gadú se apresenta na Casa do Cantador às 22h

Hoje, a Casa do Cantador, na Ceilândia, será sede do Festival Canto a Canto, que será uma grande celebração da música popular brasileira. A partir das 17h, a quarta edição do evento promete agitar o público com line up rico e diverso para uma festa da cultura brasileira. Com entrada gratuita, o evento será um encontro de nomes importantes para a cena musical local e nacional, com a presença de Maria Gadú para encerrar a noite.

Às 17h, o Coletivo Samba da Guariba dará início a festa em uma tradicional roda de samba, com repertório que homenageia nomes e músicas onipresentes do samba brasileiro. Em seguida, às 18h, o grupo brasiliense Puro Suco, vai substituir o som da percussão pelos beats, versos e rimas fluídos do rap sagaz, profundo e intimista do grupo.

Criado em 2017, o trio vem deixando marcas no cotidiano brasiliense e no Brasil afora, representando com excelência o povo candango. “Faz parte da nossa luta com a música afirmar e fincar a bandeira do DF no cenário nacional”, afirma Murica, integrante do Puro Suco. O festival Canto a Canto é mais um marco para a trajetória do grupo. “É uma honra dividir esse palco com tanta diversidade musical. É um sinal de que estamos no caminho certo, porque estamos passando pelos mesmos palcos de quem a gente admira”, completa.

Dando continuidade a programação do evento, às 18h50 o grupo Donas do Dom sobe ao palco, antecedendo o show de Lu Arau, às 19h30. Às 20h20 Tribatukaia continua a animar a noite na Casa do Cantador, seguido pela apresentação de Nãnan às 21h10. Finalizando a festa, às 22h sobe ao palco uma das grandes vozes da música brasileira contemporânea, Maria Gadú. A cantora encerra a 4ª edição do Festival Canto a Canto embalando o público nas letras e músicas únicas em uma digna celebração da música popular brasileira.



Serviço

Festival Canto a Canto

5 de outubro, a partir das 17h, na Casa do Cantador ( St. N Quadra 32 Área Especial G - Ceilândia)

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco.